Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле не хватает людей для зимней уборки улиц и борьбы с гололедом. "Спецавтобаза" продолжает набирать сотрудников.

Из-за перепада температур на тротуарах и дорогах образовалась ледяная корка. Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, с утра работает три трактора и 45 человек в ручном режиме, улицы посыпают смесью песка и соли.

- Только за эту ночь на дорогах города осталось 335 тонн 10%-й "пескосолянки". Сейчас посыпка продолжается ей же. Но если с запасами смеси проблем нет, то человеческого ресурса для улиц всех районов недостаточно, - говорят в горадминистрации.

Телефон отдела кадров "Спецавтобазы" 30-70-35.