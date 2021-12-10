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Общество10 декабря 2021 11:45

В Орле не хватает людей для зимней уборки улиц и борьбы с гололедом

"Спецавтобаза" продолжает набирать сотрудников
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле не хватает людей для зимней уборки улиц и борьбы с гололедом. "Спецавтобаза" продолжает набирать сотрудников.

Из-за перепада температур на тротуарах и дорогах образовалась ледяная корка. Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, с утра работает три трактора и 45 человек в ручном режиме, улицы посыпают смесью песка и соли.

- Только за эту ночь на дорогах города осталось 335 тонн 10%-й "пескосолянки". Сейчас посыпка продолжается ей же. Но если с запасами смеси проблем нет, то человеческого ресурса для улиц всех районов недостаточно, - говорят в горадминистрации.

Телефон отдела кадров "Спецавтобазы" 30-70-35.