В Орловской области на 12% снизилась заболеваемость коронавирусом

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В Орловской области за неделю на 12,2% снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщил Александр Румянцев, глава регионального Роспотребнадзора на заседании оперштаба 9 декабря.

Такое снижение заболеваемости зафиксировано за прошлую неделю. При этом случаи ковида все равно регистрируются в каждом районе области, а на 10 административных территориях и вовсе отмечен рост.

- Наиболее высокие показатели заболеваемости в течение последних двух недель зарегистрированы на территориях г. Орла, Свердловского, Дмитровского, Орловского, Сосковского, Корсаковского, Краснозоренского районов области, - цитирует Александра Румянцева пресс-служба областного правительства.