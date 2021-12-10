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Общество10 декабря 2021 10:58

В Орловской области на 12% снизилась заболеваемость коронавирусом

Однако ковидом продолжают заражаться жители каждого района региона
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области за неделю на 12,2% снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщил Александр Румянцев, глава регионального Роспотребнадзора на заседании оперштаба 9 декабря.

Такое снижение заболеваемости зафиксировано за прошлую неделю. При этом случаи ковида все равно регистрируются в каждом районе области, а на 10 административных территориях и вовсе отмечен рост.

- Наиболее высокие показатели заболеваемости в течение последних двух недель зарегистрированы на территориях г. Орла, Свердловского, Дмитровского, Орловского, Сосковского, Корсаковского, Краснозоренского районов области, - цитирует Александра Румянцева пресс-служба областного правительства.