За сутки в Орловской области заболело коронавирусом 257 человек

Фото: архив "КП"

Сколько человек заболело коронавирусом в регионах России за последние сутки рассказал федеральный оперштаб. В Орловской области на 10 декабря 2021 есть новые случаи заражения, выздоровления и смертельные исходы.

Диагностировали ковид у 257 орловцев. Общее число заболевших превысило 66 тысяч и составляет 66 048.

Вылечилось за последние сутки больше людей, чем заболело: выписан с отрицательным тестом 351 человек. А всего за время наблюдение излечилось 53 742 жителя области.

Скончалось за день 6 орловцев. Не смогли победить коронавирус и ушли из жизни, таким образом, 1 357 человек.