В Орле накажут молодых людей, гонявших на прицепленном к машине тюбинге

Лихачей, нарушивших правила дорожного движения, накажут

Двоих жителей Орла накажут за покатушки на прицепленном к автомобилю тюбинге. Полицейские установили личности молодых людей, нарушивших сразу несколько правил дорожного движения в самом центре города.

Видео сомнительного способа скоротать время оказалось в социальных сетях. Молодой человек прицепился на надувной "ватрушке" к легковушке, а водитель катает его по центру Орла. Однако веселье не прошло для 19-летнего и 20-летнего парней даром.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, на 20-летнего водителя составлен протокол сразу по двум статьям: за перевозку пассажира вне кабины автомобиля, а также за несоблюдение требований, предписанных знаками или разметкой. А на 19-летнего "пассажира" протоколы составлены по статье "Нарушение правил дорожного движения".

С обоими полицейские провели беседу.