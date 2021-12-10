Депутаты Орловского заксобрания большинством голосов поддержали законопроект о QR-кодах

Орловские депутаты большинством голосов поддержали федеральный законопроект об обязательном введении QR-кодов Фото: Ольга СУПОНЕВА

Депутаты Орловского заксобрания поддержали федеральный законопроект о QR-кодах. В случае, если он будет принят, предъявление кода станет обязательным условием для посещения различных учреждений и заведений в срок до 1 июня 2022 года.

В Орловском облсовете голосование по проекту федерального закона об обязательном введении системы пропусков по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса, состоялось 10 декабря.

Большинством голосов орловские парламентарии поддержали инициативу. "За" проголосовало 26 человек, "против" - 15, воздержались 4 человека, а 5 депутатов не приняли участие в опросе, сообщает пресс-служба областного Совета.

Кроме того, региональный парламент внес ряд предложений и дополнений к федеральному законопроекту. Постановление уже направлено в комитет Госдумы РФ.

Напомним, что в Орловской области система QR-кодов уже действует. Без них можно пройти в продуктовые магазины, магазины, торгующие товарами первой необходимости, аптеки, оптики, магазины зоотоваров.