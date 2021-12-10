В Заводском районе Орла 10 декабря отключили тепло и горячую воду в нескольких домах, детсаду и школе

Часть домов в Заводском районе осталась без тепла и горячей воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 10 декабря несколько домов в Заводском районе, а также школа и детский сад остались без тепла и горячей воды. Публикуем список адресов, попавших в зону перебоя с ресурсом.

Как сообщает администрация Орла, остановлена котельная на улице Калинина, 6б - идет замена участка теплосети. Из-за этого дома по Васильевской №119, 123, 127, по Достоевского №2а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, по Калинина №2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, по Садовского №1,2,3,4,5,7 и по Циолковкого,3, остались без горячего водоснабжения и теплых радиаторов отопления.

Выключено тепло в школе №17 и детском саду №47.

- По информации управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла, в детском саду №47 присутствуют 67 детей. Часть детей заберут до 13.00. На 10.30 температура в группах на первом этаже составляет 21-22 градуса, на втором этаже 23 градуса. Родители были заранее предупреждены об отключении отопления, поэтому дети утеплены. Учащиеся школы №17 сегодня переведены на дистанционный режим, - пояснили в городской администрации.

Планируемое время завершения ремонтных работ - 16.00 10 декабря.