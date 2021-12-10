На пешеходном переходе в Орле женщину сбила машина такси

В Орле машина такси сбила пешехода Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле снова пешеход оказался под колесами. На улице Горького 9 декабря машина такси сбила женщину прямо на переходе.

Примерно в половине одиннадцатого утра 60-летняя пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемой зебре. В этот момент со стороны Красноармейской улицы в направлении 60 лет Октября двигался автомобиль "Лада Ларгус", за рулем был 55-летний водитель. Такси сбило женщину.

-В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.