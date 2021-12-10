Во всех районах Орла 10 декабря организована вакцинация от коронавируса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вакцинация от коронавируса в Орле продолжается. Сделать прививку 10 декабря можно в любом из пунктов во всех четырех районах города.

График опубликовало облправительство. Так, в Советском районе с 9.00 до 20.00 принимают два прививочных пункта: в МФЦ на улице Ленина, 1, а также в фундаментальной библиотеке ОГУ на Каменской площади, 1.

В Железнодорожном районе также открыты два пункта. С 10.00 до 14.00 можно сделать прививку в поликлинике РЖД на 3-й Курской, 56, а с 12.00 до 19.00 в ТЦ "Европа" на Московской, 67.

В Заводском районе в ежедневном режиме работает прививочный кабинет в ТМК "Гринн", на Кромском ш-се, 4. График приема с 12.00 до 19.00.

В Северном районе с 12.00 до 19.00 работает прививочный пункт в администрации на Московском шоссе, 137.

Не забудьте взять с собой документы, которые понадобятся для оформления сертификата о вакцинации и выдачи QR-кода: полис, СНИЛС и паспорт.