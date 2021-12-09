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Общество9 декабря 2021 16:30

В Орловской области с 11 декабря разрешили проводить спортивные и культурные мероприятия

Проходить они будут с ограничениями
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области с 11 декабря 2021 возобновляется проведение массовых мероприятий: культурных и спортивных. Такое решение 9 декабря принял региональный оперштаб по борьбе с covid-19.

Разрешение дано с ограничениями. Что касается культурных событий, то поучаствовать в них может только 50% зрителей от вместимости зала, но не больше 500 человек. При этом у всех участников должны быть QR-коды, либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на ковид.

Что касается спортивных мероприятий, то их проведения разрешено без участия зрителей. У всех участников и организаторов также должны быть QR-коды, сертификаты либо отрицательные тесты, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.