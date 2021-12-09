Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 декабря 2021 13:25

В Орле управляющая компания собирала деньги с жильцов и не перечисляла за оплату коммуналки

Ресурсоснабжающие компании не досчитались 20 миллионов рублей
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле управляющая компания собирала деньги с жильцов и не перечисляла за оплату коммуналки. Ресурсоснабжающие компании не досчитались 20 миллионов рублей

Прокуратура Северного района Орла провела проверку после обращения жителей многоквартирного дома. После проверки было установлено, что управляющая организация своевременно получала денежные средства от жильцов многоквартирных домов и распоряжалась ими по своему усмотрению.

В результате ряду ресурсоснабжающих организаций причинен ущерб в размере 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Растрата». Руководитель юридического лица задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.