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В Орле управляющая компания собирала деньги с жильцов и не перечисляла за оплату коммуналки. Ресурсоснабжающие компании не досчитались 20 миллионов рублей

Прокуратура Северного района Орла провела проверку после обращения жителей многоквартирного дома. После проверки было установлено, что управляющая организация своевременно получала денежные средства от жильцов многоквартирных домов и распоряжалась ими по своему усмотрению.

В результате ряду ресурсоснабжающих организаций причинен ущерб в размере 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Растрата». Руководитель юридического лица задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.