Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле возложили цветы ко Дню Героев Отечества. Церемония прошла в сквере Танкистов.

Мероприятие прошло 9 декабря. Его посетили первые лица города и области, представители правоохранительных органов, Вооруженных сил и общественных организаций.

Память Героев почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к памятнику героям-танкистам, памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну и к Братской могиле, сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

День Героев Отечества – праздник, который отмечается в России 9 декабря с 2007 года. В этот день принято чествовать Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы.