Три человека получили ранения в лобовой аварии на дороге под Орлом

Серьезная лобовая авария произошла на дороге под Орлом Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Трое пострадали в автомобильной аварии под Орлом. Лоб в лоб столкнулись две легковых иномарки, "КИА Рио" и "Форд Фокус".

ДТП случилось 8 декабря на дороге "Орел-Ефремов". Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 35-летний водитель "КИА" выехал на встречную полосу на 51-м километре. А в этот момент здесь как раз двигался "Форд" под управлением 54-летнего водителя. Автомобили столкнулись.

- В результате ДТП водитель транспортного средства "КИА" получил телесные повреждения госпитализирован, водитель и женщина-пассажир 53-х лет транспортного средства "Форд" получили телесные повреждения, госпитализированы, - сообщили в УГИБДД.