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Экономика9 декабря 2021 12:01

В Орловскую область поступит 650 миллионов рублей для поддержания сбалансированности бюджета

Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ
Сергей Силаев
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Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

В Орловскую область поступят 650 миллионов для поддержания сбалансированности бюджета. Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Сорок пять российских регионов, в числе которых и Орловская область, получат 29,3 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности. С помощью этих средств будут отремонтированы дороги, построены важные объекты, реализованы социально значимые мероприятия. Часть средств направят на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы.

Всего на текущий год регионы получили порядка 1 триллиона рублей из федерального бюджета. В следующем году сумму проиндексируют, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.