Фото: Ольга Супонева

В Ливнах мужчина взорвал петарду и повредил остановку. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Оперативники выехали на место, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и осмотрели место происшествия. Они восстановили картину произошедшего. В кадр попало несколько автомобилей, из одного вышел мужчина. Он бросил что-то в урну, убежал, а затем произошел сильный хлопок. Помимо остановки и урны, повреждено окно нежилого здания.

В результате поиска полицейские установили, что местный 27-летний житель может быть причастен к произошедшему. Молодой человек в беседе с оперативниками признался, что приобрел петарду и хотел проверить ее в месте, где нет жилых домов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Материальный ущерб составил более 40 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.