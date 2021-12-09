Партию вакцины от коронавируса для иностранцев привезли в Орел

В Орловскую область привезли партию вакцины для иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в регион поступило 3,5 тысячи доз препарата, завезли его 9 декабря. В ближайшее время иностранные студенты, обучающиеся в Орле, начнут прививаться от коронавируса.

- Пункт вакцинации развернут в поликлинике Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева. Штат медицинских специалистов полностью укомлектован. Помещения медицинского учреждения оснащены всем необходимым оборудованием, - пояснили в правительстве Орловской области.