На 9 декабря в Орловской области 255 новых случаев коронавируса, выздоровело 334 человека

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперативный штаб представил свежие цифры по заболеваемости коронавирусом в регионах России. Мы собрали последние новости о заболеваемости covid-19 в Орле и области на 9 декабря 2021 года.

День ото дня число заболевших за сутки снижается: за минувший день коронавирус диагностирован у 255 орловцев. Всего насчитывается 65 791 случай заражения ковидом.

Становится больше выздоровевших. Так, за последний день излечилось и выписано с отрицательным тестом 334 человека. А общее число излечившихся - 53 391.

Однако, высокой остается смертность. Скончалось еще 8 орловцев с лабораторно диагностированным коронавирусом. За все время пандемии ушел из жизни в Орле и области 1 351 человек.