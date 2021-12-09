В Орловской области QR-коды по антителам получило около тысячи человек

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В Орловской области около тысячи жителей получили QR-код по антителам. Напомним, ранее решением оперативного штаба в регионе ввели разрешение на выдачу кодов людям, у которых достаточный титр антител после заболевания коронавирусом.

О ситуации рассказал губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях 8 декабря. Как оказалось, у получивших региональный код жителей иногда на входе в то или иное заведение возникает проблема: он не считывается.

- Считать региональный код сейчас может любое приложение с выходом в интернет, но не "Госуслуги" или "Стопкоронавирус". Нужно объяснять это тем, кто его считывает. Это переходный период, все пока привыкают, - отметил Андрей Клычков.

Региональный QR-код действует три месяца и только на территории Орла и районов области. Получить его можно, сдав кровь на антитела в определенных лабораториях. Список здесь.