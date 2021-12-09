Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле 9 декабря от коронавируса прививают во всех районах города. Публикуем график работы прививочных пунктов.

Ежедневно медики принимают с 12.00 до 19.00 в ТМК «ГРИНН» на первом этаже.

С 9.00 до 20.00 орловцы могут сделать прививку на первом этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

В это же время получить защиту можно в пункте вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева на площади Каменской, 1.

В Железнодорожном районе с 10.00 до 14.00 прививают в поликлинике «РЖД-Медицина», на втором этаже, в кабинете 29 на улице 3-ей Курской, 56.

В этом же районе с 12.00 до 19.00 можно вакцинироваться от COVID-19 в мобильном пункте, расположенном в ТЦ «Европа» на улице Московской, 67.

в Заводском районе с 12.00 до 19.00 орловцы могут прийти на второй этаж здания автовокзала, по адресу улица Автовокзальная, 1.

Для жителей Северного района Орла подготовлен пункт вакцинации в администрации района на Московском шоссе, 137, на первом этаже, рядом с центральным входом.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.