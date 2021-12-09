В Орле автобус "ПАЗ" сбил женщину на пешеходном переходе

"ПАЗ" сбил женщину на переходе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле автобус "ПАЗ" сбил женщину. ДТП случилось прямо на пешеходном переходе в Маслозаводском переулке.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, все произошло в темное время суток, около восьми вечера. 8 декабря 36-летний водитель вел аатобус по Маслозоводскому переулку со стороны Карачевского шоссе. Проезжую часть по регулируемой зебре в это время пересекала 45-летняя женщина. Она очутилась под колесами "ПАЗа". -В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили в УГИБДД.