Фото: Вячеслав Коваленко

В Орловской области 9 декабря отметят «День Героев Отечества». Волонтеры расскажут жителям о героях, в честь которых названы улицы или скверы.

Волонтеры Победы посетят учебные заведения и выйдут на улицы, пощади, скверы и аллеи, названные в честь Героев. Это Герои Советского Союза и России, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия, а также те, кто внес особый вклад в развитие нашей страны и региона. Активисты раздадут прохожим письма-треугольники, в которых есть информация о подвигах каждого из героев.

Волонтеры расскажут жителям о герое, в честь которого названа улица или сквер. Информация о подвиге, достижениях размещена на листовке в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников. Такие письма-треугольники активисты раздадут прохожим.

Акция начнется в 11.00 и будет проходить в Ливнах и Мценске, а также во всех районах областной столицы, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.