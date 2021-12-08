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Общество8 декабря 2021 13:02

В Орловскую область 8 декабря привезли еще 7 200 доз «Спутника V»

В ближайшее время препарат распределят по прививочным пунктам области
Сергей Силаев
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В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Орловскую область 8 декабря привезли еще 7 200 доз «Спутника V». В ближайшее время препарат распределят по прививочным пунктам области.

По данным Департамента здравоохранения Орловской области на 8 декабря 2021 года первую прививку «Спутником V» сделали 292 435 человек, а завершили вакцинацию этим препаратом 249 171 орловцев.

В настоящее время прививку можно сделать в 28 медицинских организациях в 45 пунктах. Помимо этого, продолжают функционировать 32 мобильные бригады, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.