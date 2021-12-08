Фото: Ольга Супонева

В Орловской области укравшего телефон мужчину задержали по горячим следам. Мобильное устройство стоит 10 тысяч рублей.

В Корсаковском районе из дома 61-летней пенсионерки пропал мобильный телефон. Он принадлежит ее сыну. Женщина обратилась в полицию.

Оперативники опросили возможных свидетелей и выяснили, что незадолго до инцидента в гостях был 44-летний мужчина. Он мог незаметно украсть телефон.

Полицейские установили местонахождение местного жителя и побеседовали с ним. Он признался в краже и отдал украденный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.