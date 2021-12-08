Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 11:38

Безработный орловец за день выплатил 374 тысячи рублей за штрафы ГИБДД

Он погасил 289 задолженностей
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

Безработный орловец за день выплатил 374 тысячи за штрафы ГИБДД. Он погасил 289 задолженностей.

Судебные приставы совместно с ГИБДД установили местонахождение, арестовали и изъяли автомобиль орловца, у которого накопилось штрафов на сумму более 374 тысяч рублей. Выяснилось, что официально мужчина нигде не работал и не проживал по месту регистрации в регионе.

Судебный пристав арестовал банковские счета, запретил регистрацию недвижимости и ограничил право управления автомобилем для должника.

Мужчина в этот же день оплатил полную сумму задолженности – более 274 тысяч рублей, а также исполнительский сбор на сумму 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.