Безработный орловец за день выплатил 374 тысячи рублей за штрафы ГИБДД

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Безработный орловец за день выплатил 374 тысячи за штрафы ГИБДД. Он погасил 289 задолженностей.

Судебные приставы совместно с ГИБДД установили местонахождение, арестовали и изъяли автомобиль орловца, у которого накопилось штрафов на сумму более 374 тысяч рублей. Выяснилось, что официально мужчина нигде не работал и не проживал по месту регистрации в регионе.

Судебный пристав арестовал банковские счета, запретил регистрацию недвижимости и ограничил право управления автомобилем для должника.

Мужчина в этот же день оплатил полную сумму задолженности – более 274 тысяч рублей, а также исполнительский сбор на сумму 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.