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Происшествия8 декабря 2021 10:49

В Орле машина такси протаранила дорожный знак, столб, ворота и дом

В ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир "Лады"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Машина такси врезалась в знак, столб, ворота и дом

Машина такси врезалась в знак, столб, ворота и дом

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Железнодорожном районе Орла машина такси протаранила дорожный знак и столб. Водитель автомобиля "Лада Ларгус" и пассажир получили травмы.

ДТП случилось 7 декабря. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, около пяти вечера 52-летний водитель вел "Ладу" по 1-й Курской улице, он ехал со стороны Пушкина в направлении 5 Августа. Возле 54-го дома машина сперва врезалась в знак, затем в фонарный столб, металлические ворота и стену дома.

В итоге и сам водитель, и 17-летний пассажир такси получили травмы.