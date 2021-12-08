Вакцинация от коронавируса продолжается в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцы 8 декабря могут вакцинироваться во всех районах города. Публикуем график работы прививочных пунктов.

В Северном районе Орла с 12.00 до 19.00 можно сделать прививку в пункте вакцинации в администрации на Московское шоссе, дом 137, на первом этаже, рядом с центральным входом.

В Железнодорожном районе получить препарат можно с 12.00 до 19.00 на улице Московской, 67, в торговом центре «Европа».

В этом же районе с 10.00 до 14.00 медики принимают в «РЖД-Медицина», на втором этаже, в кабинете 29 на улице 3-ей Курской, 56.

Ежедневно врачи принимают с 12.00 до 19.00 на первом этаже ТМК «ГРИНН».

Орловцы имеют возможность пройти вакцинацию и в здании Многофункционального центра на улице Ленина, 1, на первом этаже с 9.00 до 20.00.

В это же время можно сделать прививку в пункте вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева на Каменской площади, 1.

Для того, чтобы сделать прививку необходимо иметь с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, сообщает пресс-служба областного правительства.