Главным врачом детской поликлиники №1 в Орле стал Геннадий Захарченко

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У детской поликлиники №1 Орла новый главврач. Им стал Геннадий Захарченко, сменивший на посту Светлану Крестову.

О кадровых переменах сообщило "Орловское информбюро". Геннадий Захарченко - кандидат медицински наук и заслуженный врач РФ. Имеет ряд наград, как федеральных, так и региональных. Захарченко работал в Госсанэпиднадзоре, с 2016 года - советником губернатора области, работал в НКМЦ им. Круглой.

Ранее Светлана Крестова покинула пост из-за скандала с переездом филиала детской поликлиники из Зареченского микрорайона в другое место. Во время недавней прямой линии и.о. главы регионального депздрава Станислав Шувалов сообщил, что поликлиника останется по прежнему адресу и что Крестова написала заявление об увольнении.