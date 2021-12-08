В Орле Сбер открыл первый офис нового формата

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В Орле состоялось торжественное открытие первого офиса нового формата Сбера по адресу - ул. Комсомольская, 66. В мероприятии приняли участие мэр г. Орел Юрий Парахин и управляющий Орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта.

Юрий Парахин, мэр г. Орел:

«Орел и Сбербанк уже много лет результативно взаимодействуют по важнейшим вопросам. Сбербанк ежегодно выступает активным участником ряда крупных инвестиционных бизнес-проектов, реализуемых в Орле. Открытие офиса нового формата – ценный подарок для жителей нашего города, и достойный пример того, как финансовая организация может развить собственные сервисы, выходящие за пределы классического банкинга».

В офисе установлены обновленные терминалы самообслуживания, сочетающие в себе современный дизайн, материалы, технологии и интуитивно понятную эргономику. Снять наличные можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или по распознаванию лица.

Клиенты нового офиса могут попробовать ароматный кофе, протестировать CберДевайсы, подключиться к сервисам экосистемы Сбера:СберМаркет, СберМегаМаркет, Okko, СберЗдоровье, и СБЕРЕАПТЕКА.

Ярослав Скирта, управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк:

«В новом офисе можнорешить не только классические банковские вопросы, но и воспользоваться нефинансовыми сервисами Сбера. Здесь можно получить и отправить посылки, выпить чашку ароматного кофе, отдохнуть и познакомится с гаджетами Сбера. Мы понимаем, что одинаково важны забота о клиентах и сотрудниках, поэтому постарались сделать офис максимально удобным для всех».