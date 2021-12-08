В поле под Орлом столкнулись два "КамАза", один из водителей в больнице

Два грузовика столкнулись в поле один из водителей пострадал Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В поле под Орлом столкнулись два "КамАза". Одному из водителей потребовалась помощь медиков: он в больнице.

Авария произошла около десяти утра 7 декабря в Малоархангельском районе, об обстоятельствах происшествия рассказали в региональном УГИБДД. Один из большегрузов с прицепом двигался по полю, его 52-летний водитель в какой-то момент потерял контроль над машиной. Грузовик врезался в другой "КамАз".

В итоге от столкновения пострадал 65-летний мужчина, сидевший за рулем второго большегруза. Как сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, мужчину с травмами доставили в областную клиническую больницу.