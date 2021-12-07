В Орловской области сумма штрафов в текущем году за нарушение пожарной безопасности составила более 2.7 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области сумма штрафов в текущем году за нарушение пожарной безопасности составила более 2,7 миллиона рублей. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Орловской области Алексей Никишин.

Тему обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Алексей Никишин отметил, что всего в течение пожароопасного периода 2021 года было зарегистрировано 1209 пожаров. Всего сотрудниками МЧС составлено 1174 протокола об административных правонарушениях.

– По результатам рассмотрения вышеуказанных протоколов к административной ответственности в виде штрафа привлечены 803 гражданина на сумму 1 млн 756 тысяч рублей, 44 должностных лица оштрафовали на сумму 393 тысяч рублей, 13 должностных лиц органов местного самоуправления - на сумму 84 тысяч рублей и 4 юридических лица - на сумму 510 тысяч рублей. Остальные привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, – рассказал Алексей Никишин.

На территории Орловской области была создана группировка в составе 3073 человек и 395 единиц техники для предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с возникновением природных пожаров.

В ходе заседания был также рассмотрен вопрос об обеспечении пожарной безопасности на территории региона и задачах по подготовке к новогодним и рождественским праздникам

Проведено более 576 тысяч обходов частных жилых домов и квартир, а инструктаж проведен для 709 тысяч человек. Также, с начала года организовано более 84 тысяч подворовых обходов мест жительства лиц, относящихся к «группе риска», сообщает пресс-служба правительства Орловской области.