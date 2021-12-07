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Здоровье7 декабря 2021 13:55

В Орловскую область 7 декабря поступила дополнительная партия "Спутника V"

5000 доз вакцины от коронавируса распределят по прививочным пунктам
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловскую область поступила очередная партия "Спутника V"

В Орловскую область поступила очередная партия "Спутника V"

Фото: Архив "КП"

В Орловскую область поступила дополнительная партия вакцины от коронавируса "Спутник V". В регион привезли 5 тысяч доз.

В ближайшее время поступившую вакцину распределят по прививочным пунктам. "Спутник V" - препарат, которым привилось наибольшее число орловцев. По данным регионального департамента здравоохранения, более 291 тысячи человек сделало прививку этой вакциной, полностью завершило вакцинацию более 245 тысяч жителей региона.

Сейчас в регионе вакцинация ведется в 28 медорганизациях и 45 пунктах, а также в регионе работают мобильные бригады.