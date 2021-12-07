В Орле заключенного осудят за нападение на надзирателя колонии

В Орле осужденного снова будут судить: в этот раз за нападение на инспектора Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области осудят заключенного, напавшего на смотрителя в Нарышкинской колонии. В ноябре 2021 осужденный набросился на младшего инспектора. .

Уголовное дело расследовал следственный комитет, возбуждено оно было по статье "Покушение на дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества".

- Установлено, что года ранее судимый обвиняемый, содержащийся в камере за совершение преступления против жизни и здоровья, попытался применить насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности данного учреждения, находящегося при исполнении должностных обязанностей, - сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящий момент обвинительное заключение утверждено прокурором и передано в суд.