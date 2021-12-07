Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Житель Орла сдал в аренду автомобиль и стал жертвой мошенничества. Его автомобиль присвоил и продал знакомый, а сам скрылся.

Раскрыть преступление удалось полицейским. Как оказалось, орловец сдал свой "ВАЗ" пятнадцатой модели знакомому: тот занимался частным извозом. Затем мужчина попросил оформить доверенность на автомобиль и владелец так и сделал, не почуяв подвоха. Но арендатор скрылся вместе с машиной.

- Выяснив все обстоятельства происшедшего, сотрудники оперативно-сыскного отдела установили, что 32-летний орловец, арендовавший транспортное средство, продал не принадлежащий ему автомобиль за 120 тысяч рублей. В отношении данного лица возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Судить орловца будут за мошенничество, пока что его взяли под стражу.