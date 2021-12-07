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Здоровье7 декабря 2021 9:42

В Орловской области на 7 декабря еще 266 человек заболели коронавирусом, 308 выздоровели

Не справились с болезнью 7 орловцев
Сергей Силаев
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Данные оперштаба по Орловской области на 7 декабря 2021

Данные оперштаба по Орловской области на 7 декабря 2021

Федаральный оперштаб обнародовал данные о заболеваемости коронавирусом в российских регионах. За последние сутки в Орловской области число справившихся с инфекцией на 42 больше, чем заболевших. Представляем статистику за последние сутки.

Заболеваемость продолжает снижаться. За сутки подтверждено 266 случаев заражения, общее число заболевших в области – 65 276.

Выписано из больниц 308 пациентов. Общее количество человек, победивших инфекцию, – 52 736.

Смертность остается на высоком уровне. За последние сутки коронавирус унес жизни еще 7 человек. Всего за пандемию скончалось 1 337 пациентов.