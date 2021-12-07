Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Северном районе Орла 8 декабря отключат воду. Работы по замене арматуры планируется провести с 9.00 до 18.00.

Отключение водоснабжение коснется домов по следующим адресам:

· ул. Орловских партизан, 1, 2, 3, 5, 7, 9;

· Московское шоссе, 111, 111г, 111д, 113, 113а, 113б, 115 (д/с №31), 117б (АЗС);

· ул. Блынского, 2, 2а, 4, 6 (школа №45), 8, 10, 12;

· ул. Космонавтов, 27.

Автоцистерны с водой будут работать в трех местах, сообщает пресс-служба администрации Орла:

· в районе детского сада №31, около технического здания №115а по Московскому шоссе;

· между домами №2 и №2а по ул. Дмитрия Блынского;

· между домами №8 и №10 по ул. Дмитрия Блынского.