Фото: пресс-служба администрации города Орла
В Северном районе Орла 8 декабря отключат воду. Работы по замене арматуры планируется провести с 9.00 до 18.00.
Отключение водоснабжение коснется домов по следующим адресам:
· ул. Орловских партизан, 1, 2, 3, 5, 7, 9;
· Московское шоссе, 111, 111г, 111д, 113, 113а, 113б, 115 (д/с №31), 117б (АЗС);
· ул. Блынского, 2, 2а, 4, 6 (школа №45), 8, 10, 12;
· ул. Космонавтов, 27.
Автоцистерны с водой будут работать в трех местах, сообщает пресс-служба администрации Орла:
· в районе детского сада №31, около технического здания №115а по Московскому шоссе;
· между домами №2 и №2а по ул. Дмитрия Блынского;
· между домами №8 и №10 по ул. Дмитрия Блынского.