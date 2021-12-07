Фото: Вячеслав Коваленко

Орловцы 7 декабря могут вакцинироваться во всех районах города. Публикуем график работы пунктов вакцинации.

В Северном районе Орла с 12.00 до 19.00 можно сделать прививку в пункте вакцинации в администрации Северного района (УВМ, Московское шоссе, д. 137, на первом этаже).

Привиться можно и на первом этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1, с 9.00 до 20.00.

В это же время можно получить укол от новой коронавирусной инфекции в пункте вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева по адресу: Каменская пл., 1.

В Железнодорожном районе с 10.00 до 14.00 можно получить вакцину от COVID-19 в поликлинике «РЖД-Медицина», на втором этаже, в кабинете 29 на улице 3-я Курской, 56.

В этом же районе города можно вакцинироваться с 12.00 до 19.00 в мобильном пункте, расположенном в торговом центре «Европа» на улице Московской, 67.

С 12.00 до 19.00 в Заводском районе врачи будут принимать жителей областного центра на 2 этаже здания автовокзала, на улице Автовокзальной, 1.

Кроме этого, в ТМК «ГРИНН» медики ежедневно принимают жителей с 12.00 до 19.00.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.