Под Орлом спасателям пришлось пробираться через балкон в квартиру на помощь пенсионерке

Фото: Ольга СУПОНЕВА

За прошлые сутки спасатели Орловской области 10 раз выезжали на помощь населению. Неоднократно в беспомощном положении оказывались пожилые люди.

Около полудня 6 декабря о помощи попросила пожилая женщина, оказавшаяся заложницей своей квартиры в городе Мценске. Пожарные прибыли на место ЧП. Пробираться внутрь им пришлось через балкон в присутствии полиции.

- Пожарные проникли в квартиру через балкон и открыли дверь. Женщину передали врачам скорой помощи, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В этот же день сотрудники чрезвычайного ведомства в Орле несколько помогали врачам транспортировать больных до скорой помощи.