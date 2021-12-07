Кубок города по спортивному ориентированию состоялся в Орле

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле разыграли Кубок города по спортивному ориентированию. В соренованиях, которые провели в парке Победы, поучаствовало больше 200 спортсменов.

Кубок завершился в выходные: соревнования начались еще осенью, но определить победителей удалось только сейчас. В общей сложности разыграли больше 50 комплектов наград.

- Понадобилось четыре соревновательных этапа, чтобы назвать имена лучших среди более 200 человек. Победители и призеры Кубка Орла по спортивному ориентированию определялись в каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин по сумме очков трех этапов, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.