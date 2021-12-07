В Мценске неизвестный водитель устроил ДТП и скрылся, пострадал ребенок

В городе Мценске Орловской области неустановленный водитель на неустановленном автомобиле врезался в припаркованную легковушку. Лихач скрылся с места ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, авария произошла на улице Красноармейской районного центра. Здесь, в районе дома №25, стояла припаркованная отечественная легковушка. Со стороны Гагарина в сторону Тургенева ехал другой автомобиль, какой именно и кто был за рулем еще предстоит установить полицейским. Он врезался в "ВАЗ".

- В результате ДТП находившаяся в транспортном средстве восьмилетняя девочка получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили в региональном УГИБДД.