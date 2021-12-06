МЧС предупредило жителей Орловской области о мокром снеге и гололедице

В Орловской области ожидается мокрый снег, гололед и ветер Фото: Ольга СУПОНЕВА

МЧС предупредило жителей Орловской области о смене погоды. 7 декабря на территории региона ожидается ветер, мокрый снег с дождем и гололед.

Как прогнозирует орловский гидрометцентр, небо над областью 7 декабря будет затянуто тучами. Ночью пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дождь. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололед. Днем пройдет дождь, в отдельных районах сильный. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0°С…-5°С, днем 0°С…+5°С.

В МЧС орловцев просят соблюдать правила безопасности в плохую погоду. Водителям необходимо держать дистанцию, не превышать скорость и быть сосредоточенными. Пешеходам в гололед стоит передвигаться осторожно, медленно, стараться обходить места с наклонной повехностью.