Фото: Вячеслав Коваленко

Троллейбус №8 в Орле изменит маршрут на неопределенный срок. Он перестанет ездить на Выгонку.

Об этом сообщает группа “Вконтакте” «Общественный транспорт Орла онлайн/ bus57.ru». В мэрии Комсомолке информацию подтвердили.

– Сегодня ночью пропало напряжение на тяговой подстанции. Троллейбусы временно ходят до ж/д вокзала, – сообщили “КП-Орел” в пресс-службе мэрии Орла.

В настоящее время срок, на который прекратит движение троллейбус №8, не обозначен. В социальных сетях орловцы сетуют на прекращение движения электротранспорта в район Выгонки: жителям было удобно добираться сюда на троллейбусе.