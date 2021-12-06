Жителя Орла скорая привезла в больницу, а тот устроил дебош

Орловец устроил дебош в больнице Фото: Архив "КП"

Житель Орла устроил дебош в больнице. Мужчину на скорой доставили в медицинское учреждение, но тот стал буянить и оскорблять врачей.

Подробности инцидента озвучили в Росгвардии: именно силовикам пришлось усмирять орловца. Когда машина скорой привезла его в больницу, тот отказался от дальнейшего лечения, грубил, бранился. А после и вовсе попытался наброситься на окружающих.

- Чтобы не допустить дальнейшего негативного развития прецедента, персонал больницы вызвал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители задержали нарушителя общественного порядка на месте происшествия. Гражданин покинул больницу вместе с силовиками и был доставлен в отдел полиции, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.