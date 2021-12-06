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Орловец получил больше года исправительных работ за неуплату алиментов. Задолженность составила более 100 тысяч рублей.

Местного жителя привлекли к уголовной ответственности за неуплату задолженности свыше 1 млн. Рублей, среди которых более 100 тысяч – алименты на двух несовершеннолетних детей.

Судебные приставы города Орла установили, что мужчина нигде не работал, не становился на учет в центр занятости и не помогал детям.

За неуплату алиментов орловец получил административное наказание по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Из-за последующего уклонения от уплаты налогов было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Помимо этого, судебный пристав наложил арест на автомобиль должника. Но орловец не начал гасить долг, а также скрыл арестованное имущество. После чего, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений и назначил наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 1 месяц. Все денежные средства, полученные мужчиной будут направлены на погашение задолженности, сообщает пресс-служба ФССП России по Орловской области.