Под Орлом "БМВ" протаранил фуру и врезался в "ВАЗ", есть пострадавший

На дороге под Орлом иномарка "БМВ" протаранила большегруз, а затем врезалась в "ВАЗ". В аварии пострадал один человек.

ДТП случилось поздним вечером 4 декабря на трассе "Орел-Тамбов". 31-летний водитель "БМВ" врезался в попутный "МАН". После удара иномарка вылетела на встречную полосу, по которой двигалась легковая "Десятка" под управлением 36-летнего водителя. Автомобили столкнулись.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за выходные на дорогах региона зафиксировано 22 ДТП. В них пострадало 5 человек.