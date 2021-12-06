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Андрей Клычков озвучит основные итоги 2021 года и обозначит приоритетные задачи на будущий год. Глава региона выступит в ТМК «ГРИНН».

Основными темами главного экономического форума года станут инвестиционная политика региона, реализация национальных проектов и социально-экономическое развитие Орловщины в условиях пандемии.

Также Андрей Клычков озвучит основные итоги 2021 года и обозначит приоритетные задачи на будущий год, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. Трансляция будет вестись онлайн.