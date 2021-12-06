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В Орле Россельхознадзор пресек торговлю фальсифицированной красной икрой. Продажа продукта велась без сопроводительных документов.

Ведомством было установлено, что торговая площадка не зарегистрирована в специальной информационной системе, что говорит об отсутствии сопроводительных документов.

В ходе совместного с полицейскими г. Орла оперативного выезда на место был установлен факт продажи продукта, маркированного как зернистая икра кеты в количестве 16 банок.

Специалистами были взяты пробы и направлены в лаборатории. Исследование показало, что в "икре" нет ДНК рыб: продукт оказался подделкой.

Помимо этого, анализ ФГИС «ВетИС» компонента «Цербер» показал, что производственная площадка, адрес которой указан на банке, не зарегистрирована в системе, что указывает на фантомность площадки.

По результатам проверки в отношении орловчанки, торговавшей поддельной икрой, составлены протоколы об административном правонарушении, а остатки продукции изъяты для дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.