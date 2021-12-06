В Орловской области за выходные выздоровело от коронавируса больше человек, чем заболело

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Статистику по распространению коронавируса в регионах России опубликовал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 6 декабря 2021 года.

За выходные 4-5 декабря коронавирусная инфекция подтвердилась у 540 жителей региона. А общее число случаев заражения превысило 65 тысяч и составляет 65 010.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом при этом 582 человека. Всего излечилось 52 428 орловцев.

В выходные зарегистрированы и смертельные случаи covid-19. За двое суток скончалось 11 пациентов, болевших коронавирусом.