Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 декабря 2021 9:36

В Орловской области за выходные выздоровело от коронавируса больше человек, чем заболело

Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 6 декабря 2021
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Ольга СУПОНЕВА

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Статистику по распространению коронавируса в регионах России опубликовал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 6 декабря 2021 года.

За выходные 4-5 декабря коронавирусная инфекция подтвердилась у 540 жителей региона. А общее число случаев заражения превысило 65 тысяч и составляет 65 010.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом при этом 582 человека. Всего излечилось 52 428 орловцев.

В выходные зарегистрированы и смертельные случаи covid-19. За двое суток скончалось 11 пациентов, болевших коронавирусом.