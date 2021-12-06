Фото: Вячеслав Коваленко

Где в Орле 6 декабря сделать прививку от коронавируса. Публикуем график работы пунктов вакцинации.

Медики примут желающих привиться в Многофункциональном центре на улице Ленина, д. 1. С 9.00 до 20.00.

Еще один прививочный пункт функционирует на базе ж/д больницы – ул. 3-я Курская, д. 56, на втором этаже, в кабинете 29 с 10.00 до 14.00.

Получить заветный компонент можно и у магазина «Европа» – ул. Московская, 67, с 12:00 до 19:00.

Работает пункт вакцинации в Фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева – пл. Каменского, д. 1, вход со стороны ул. Пионерской. С 9.00 до 20.00.

Также получить «порцию здоровья» можно в здании территориального управления по Северному району на Московском шоссе, 137 с 12:00 до 19:00.

В каждой из точек можно получить как первый, так и второй компоненты вакцины от коронавируса. Предварительная запись не требуется.

Поликлиники также работают ежедневно, в будние дни – по записи, в субботу и воскресенье – на свободный вход. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, сообщает пресс-служба администрации города Орла.