Дорожной службе Орловской области купят новую технику

Автопарк Дорожной службы в Орловской области пополнится новой техникой. К концу года закупят несколько новых коммунальных машин.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Распоряжение о закупке четырех дорожно-строительных машин подписано, обойдется их закупка примерно в 12 миллионов рублей.

- Будут закуплены 3 коммунальные машины МК-03 в комплекте с погрузчиком, ковш челюстной, щетка подметальная, поворотный отвал, косилка-кусторез, а также 1 коммунальная машина МК-03 в комплекте с погрузчиком, ковш челюстной, щетка подметальная, поворотный отвал, - рассказали в пресс-службе.

Деньги выделены из Дорожного фонда.