Благоустройство займет два года Фото: Архив "КП"

В Ливнах благоустроят 8 дворовых территорий. Работы начнут в следующем году.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018 - 2024 годы» планировалось выполнить благоустройство семи дворовых территорий. По ним уже определены подрядчики:

– д. № 153 по ул. Карла Маркса,

– д. №1 по ул. Селищева,

– д. №24 по ул. Ленина,

– д. №180б по ул. Фрунзе,

– д. № 180г по ул. Фрунзе,

– д. №215 и №217 по ул. Мира и д. №11 по ул. Индустриальная,

– д. №7 и №9 по ул. Победы и д. №24а по ул. Селищева.

После проведения торгов получилось сэкономить часть денежных средств. Их решено направить на благоустройство еще одной дворовой территории – д. №56 на улице Октябрьской. Проект был согласован с местными жителями, после чего утвержден на заседании общественной комиссии.

Объем выполнения работ решили разбить на два этапа – 2022 и 2023 годы, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.