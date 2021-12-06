Под Орлом молодые водитель и пассажир "ВАЗа" получили ранения в ДТП с переворотом

Два молодых человека пострадали при ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области два молодых человека получили ранения в ДТП с переворотом. "Четырнадцатая" улетела в кювет.

Авария случилась на дороге "Орел - Ефремов" 5 декабря. Около пяти вечера 22-летний водитель на отечественной легковушке ехал со стороны Ефремова в направлении Орла, с ним был 23-летний пассажир.

- В районе 26 километра произошел съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.